Мерц погрожує заблокувати бюджет ЄС на сім років, якщо всі країни не погодяться фінансувати Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не підтримає наступний семирічний бюджет Європейського Союзу на 2028–2034 роки, якщо всі держави-члени не зобов'яжуться брати участь у подальшому фінансуванні України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на лист Мерца до президента Європейської ради Антоніу Кошти.

У листі канцлер пов'язав підтримку майбутнього бюджету ЄС із готовністю всіх країн-членів долучитися до покриття фінансових потреб України. Наступного року Київ зіткнеться з дефіцитом фінансування на €70 млрд.

Мерц наголосив, що країни ЄС мають спільно взяти на себе зобов'язання щодо покриття цієї суми. Він також закликав знайти рішення, яке гарантуватиме Україні стабільне багаторічне фінансування з 2028 року, зокрема для обслуговування державного боргу.

«Колективне зобов'язання всіх нас, без винятку, зробити справедливий внесок у покриття фінансового дефіциту України є необхідною передумовою для вирішення цього питання та обговорення будь-яких подальших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки. (...) Тоді ми повинні знайти рішення, підтримане всіма державами-членами, яке забезпечить Україні стабільну багаторічну перспективу фінансування з 2028 року», — зазначив канцлер.

Питання фінансової допомоги Україні буде одним із ключових на зустрічі лідерів ЄС у Дубліні, запланованій на четвер і п'ятницю. Попри раніше погоджений кредит на €90 млрд, Київ потребує ще €70 млрд наступного року. Євросоюз готовий забезпечити близько €45 млрд із цієї суми, а Європейська комісія шукає способи залучити решту коштів. Серед можливих механізмів — випуск спільних боргових зобов'язань.

Мерц використовує позицію Німеччини як найбільшого чистого донора бюджету ЄС, щоб домогтися довгострокових фінансових гарантій для України. Берлін також прагне змінити процедуру ухвалення рішень про допомогу Києву: замість принципу одностайності запровадити голосування кваліфікованою більшістю. Це дозволило б не допустити блокування фінансової підтримки окремими країнами-членами.

«Потреби України у фінансуванні необхідно врегулювати в межах наступного бюджету ЄС. Фінансова підтримка України всіма державами-членами ЄС є необхідною умовою для успішного завершення бюджетних переговорів ЄС», — заявив представник німецького уряду.