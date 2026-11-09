Трамп зробив тривожний прогноз щодо майбутнього України

Президент США Дональд Трамп вважає, що мирної угоди щодо завершення російсько-української війни можна досягти вже найближчим часом. Водночас він припустив, що після укладення домовленостей Україна матиме «трохи інші обриси», фактично натякнувши на можливі територіальні зміни.

Відповідаючи на запитання про головну перешкоду на шляху до миру, Трамп назвав ненависть між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, якби він залишався президентом США, повномасштабна війна взагалі не почалася б. Водночас Трамп заявив, що успадкував конфлікт і зараз сторони нібито дуже близькі до укладення угоди. «Ненависть між Зеленським і Путіним... Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася. Жодних шансів. Але вона почалася, тому я успадкував цю війну. Я вважаю, що ми дуже близькі до укладання угоди», – сказав він.

Трамп також заявив, що має хороші відносини з обома лідерами та очікує на зустріч із ними. Ймовірно, йдеться про заплановані на 10–11 листопада переговори України, США та Росії в Абу-Дабі.

Журналіст поцікавився, кому американський президент довіряє більше – Зеленському чи Путіну. Однак Трамп ухилився від прямої відповіді.

Він також заперечив припущення, що російський диктатор може маніпулювати ним і затягувати переговори, водночас наголосивши, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він. На підтвердження своєї позиції Трамп згадав про санкції проти Москви та постачання Україні протитанкових комплексів Javelin під час свого першого президентського терміну. «Ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я», – заявив він.

Трамп заперечив твердження, що Україна нині отримує озброєння переважно від європейських країн. За його словами, зброю продовжують постачати США, однак тепер за неї платить Європа.

Американський президент пояснив, що продає озброєння європейським країнам за повною ціною, після чого ті передають його Україні. Він також розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена виділити Києву 350 млрд доларів.

Водночас Трамп визнав, що українські військові продемонстрували мужність і стали грізною силою завдяки використанню західного озброєння.

Окрему увагу привернула відповідь американського президента на запитання, чи завершиться війна зі збереженням вільної та незалежної України.

Трамп заявив, що очікує укладення мирної угоди, але припустив, що територіальні обриси держави після війни будуть іншими. «Думаю, у нас буде угода, і я думаю, що це станеться. Зрештою Україна матиме трохи інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не повинно було бути. Якби я був президентом, вона ніколи б не почалася», – сказав глава Білого дому.

Конкретних деталей щодо можливих територіальних змін він не навів.

Під час інтерв'ю також порушили питання обмеження швидкості роботи Starlink і Starshield для України. Журналіст запитав, хто контролює ці системи в зоні бойових дій – американський президент чи власник компанії SpaceX Ілон Маск.

Трамп заявив, що не має стосунку до цього рішення і не знає, хто міг його ухвалити. Він також поставив під сумнів сам факт зниження швидкості. «Не було доведено, що швидкість справді знижували. У цій війні багато брехні. Але я знаю одне: коли я про це почув, швидкість знову підвищили», – підсумував президент США.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп зробив нову заяву про переговори між Україною та РФ.