Українцям доведеться платити за кожен кілометр дороги

В Україні готуються запровадити платні дороги: до кінця 2027 року планують ухвалити відповідний закон. Це одна з вимог Європейського Союзу в межах євроінтеграції. Попередньо вже визначені максимальні тарифи за проїзд, які залежатимуть від типу транспортного засобу, заявив перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, Україна має створити законодавчу базу, яка дозволить запустити систему платних автошляхів відповідно до європейських норм.

Деркач також пояснив, що однією з причин руйнування дорожнього покриття є перевантаження вантажівок. За його словами, перевізники нерідко використовують документи з неправдивими даними про вагу транспорту, щоб приховати перевищення допустимих норм.

Раніше профільні відомства вже визначили максимальні тарифи на проїзд платними дорогами. У перерахунку на гривні вони становлять:

- легкові автомобілі — до 1,17 грн за кілометр;

- автобуси та вантажівки масою від 3,5 до 12 тонн — до 2,30 грн за кілометр;

- важкі вантажівки — до 6,79 грн за кілометр.

Водночас Міністерство продовжує адаптувати українське законодавство до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та безпеки транспортної інфраструктури.

Варто зазначити, що ухвалення закону до кінця 2027 року не означає автоматичного запровадження плати на всіх українських дорогах із цієї дати.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві мають розробити резервні схеми транспортного сполучення та передбачити додатковий транспорт.