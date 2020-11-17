В Европейской комиссии считают, что Украина путем перезагрузки судебной реформы может решить «конституционную дилемму», вызванную решением Конституционного суда по е-декларированию.



Об этом заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова сказала во время выступления на онлайн-форуме коалиции «Реанимационный пакет реформ «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу», передает УНИАН.

Она заявила, что сейчас в Украине наблюдается «конституционная дилемма», поскольку был существенно лишен полномочий один из ключевых субъектов антикоррупционной инфраструктуры - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, созданное благодаря сотрудничеству украинской власти с международными партнерами и с участием представителей гражданского общества. В частности речь идет о декларировании активов и отмене статьи о наказании за недостоверное декларирование.

По убеждению Матерновой, нет легкого ответа, но можно попробовать найти путь урегулирования ситуации.

«Я считаю, что можно найти выход через перезапуск судебной реформы, которая будет учитывать различные ее элементы», - отметила Матернова.

По ее словам, международное сообщество заинтересовано в предоставлении помощи Украине.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.