При участии Президента Украины Владимира Зеленского произошло срочное внеочередное заседание Кабинета Министров, на котором принято распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Срочное заседание правительства состоялось в Офисе президента во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость обсудить реакцию на новые угрозы и вызовы национальной безопасности.

«Речь идет об угрозе антикоррупционной реформе и обеспечении полноценной работы антикоррупционных органов», - сказал он.

Премьер-министр напомнил, что Зеленский вернул в законодательство норму об уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое было отменено Конституционным Судом 26 февраля 2019.

Глава правительства подчеркнул, что решение Конституционного Суда, принятое 27 октября, поставило под угрозу электронное декларирование.

«Кабинет Министров Украины утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков», - констатировал Шмыгаль.

Распоряжение «Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции», рассмотренное и принятое чиновниками, позволит разблокировать деятельность НАПК.

Согласно документу, с целью обеспечения надлежащей реализации закона «О предотвращении коррупции» Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ Нацагентства к информационно-телекоммуникационных и справочных системам, реестрам, банкам данных, в частности тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются. Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.