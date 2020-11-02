Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции «Слуги народа» в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного Суда.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Зеленский призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.
По словам президента, если не восстановить доверие общества к КСУ, страна потеряет возможность получить какую-либо международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров.
Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного суда.
«Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном суде», - сказал президент.
Глава государства отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона в этом будет абсурдным и не будет иметь силы.
«Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда», - отметил Зеленский.
Также президент призвал народных депутатов из фракции «Слуги народа» быть ответственными во время голосования за проект государственного бюджета на 2021. Зеленский отметил, что госбюджет должен быть принят вовремя.
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