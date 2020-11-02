Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции «Слуги народа» в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного Суда.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Зеленский призвал фракцию поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

По словам президента, если не восстановить доверие общества к КСУ, страна потеряет возможность получить какую-либо международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров.

Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного суда.

«Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую ​​уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном суде», - сказал президент.

Глава государства отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона в этом будет абсурдным и не будет иметь силы.

«Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда», - отметил Зеленский.

Также президент призвал народных депутатов из фракции «Слуги народа» быть ответственными во время голосования за проект государственного бюджета на 2021. Зеленский отметил, что госбюджет должен быть принят вовремя.