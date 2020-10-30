Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Об этом говорится в проекте «о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводства», пишет Украинская правда.

Проект закона содержит лишь две статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах» и «Восстановление конституционного судопроизводства».

Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Кроме того, инициируется возврат редакцией закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Также соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Важно, что новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с «порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». В то же время та же Конституция запрещает таким образом прекращать полномочия судей КСУ. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 нардепов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.

«Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины», – говорится в записке.

Справка: Изменить состав Конституционного суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.

В то же время Конституция четко определяет основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подачи заявления об отставке.

Кроме того, Конституция четко определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.

Напомним, 29 октября по результатам срочного заседания СНБО было принято решение, в частности, принятия Кабинетом Министров неотложных мер по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведение специальной проверки.

Президент Зеленский предложил срочно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза.