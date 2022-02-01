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Сегодня, 1 февраля, Европейская Комиссия официально утвердила решение о создании новой экстренной программы макрофинансовой помощи в сумме 1,2 млрд евро, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Решение Европейской Комиссии должно быть дополнительно поддержано Советом Европейского Союза и Европейским парламентом, после чего с Украиной будут заключены соответствующие Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении о возможности предоставления нашему государству указанных льготных заемных средств.

Первый транш в сумме 600 млн евро безусловный и будет предоставлен сразу после вступления в силу для сторон указанными договорами. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.

Макрофинансовая помощь предоставляется Украине для поддержки макроэкономической и финансовой стабильности в нашем государстве в условиях резкого роста геополитической неопределенности и ее влияния на экономические процессы.

Справка:

С 2014 года ЕС выделил Украине более 5 млрд евро в рамках пяти программ макрофинансовой помощи. Кроме того, Еврокомиссия вскоре начнет работу над долгосрочной и масштабной программой макрофинансовой помощи для поддержки приоритетных реформ, в частности, в сферах верховенства права, энергетики и противодействия коррупции.
ForUm

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