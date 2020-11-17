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Судья Оксана Голуб назначила судебные заседания по делу убийства журналиста Павла Шеремета 2 раза в месяц. Из-за этого присяжные на следующем заседании уже не помнят, что было на предыдущем, а допрос 263 свидетелей будет длиться годами, отмечается на странице сообщества Free Riff.

«Важные срочные ходатайства, поданные защитой Антоненко в сентябре, до сих пор не рассмотрены», - подчеркнули активисты.

«А теперь оказывается, что судья Голубь заболела. И заседание по делу в ноябре (назначены на 17 и 24) не состоятся», - говорится в сообщении.

«Еще раз внимание с 21.10 по 10.12

✔️ 51 день в тюрьме без каких-либо процессуальных действий и судебных заседаний, без возможности себя защищать, без рассмотрения ходатайств.

✔️ год в тюрьме без всякого весомого доказательства причастности и без возможности представить доказательства защиты», - подчеркнули в сообществе.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.  

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».  22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.
ForUm

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