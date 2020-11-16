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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, в случае введения в Украине полного локдауна, власти будут рассматривать вопрос о закрытии границ, передает УНИАН.

«Если будет введен полный локдаун – то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшее время я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства», - отметил министр.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.  

В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительный комитет приняли решение не водить карантин выходного дня.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения.

 
ForUm

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