В Ривно на акцию протеста против карантина выходного дня собрались предприниматели рынков области. Они требуют от местной власти разрешить им работать.

Об этом сообщает местное издание 0362.ua.

В субботу, 14 ноября, предприниматели пришли к зданию горисполкома Ривненского городского совета и подали обращение к городским и областным чиновникам

Предприниматели требуют разрешить им работать с соблюдением противоэпидемических рекомендаций.

В то же время городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) по этому вопросу соберется не раньше понедельника, 16 ноября.

Как сообщал ForUm, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.