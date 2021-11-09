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В Ривном полицейские устанавливают лиц, бросивших гранату во двор владельца строительной фирмы.

Сообщение о взрыве на улице Красильникова в областном центре поступило в полицию сегодня, 9 ноября, в 01:33 от 39-летнего жителя Ривного. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату. В результате взрыва частично поврежден автомобиль «Volkswagen Touareg» и забор, сообщила пресс-служба полиции.

По результатам осмотра места происшествия, полицейские и специалисты взрывотехнической службы ГУНП изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В доме на момент взрыва находились супруги и трое их детей.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

В результате взрыва никто не пострадал. В рамках уголовного производства, открытого по части 4 статьи 296 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.
ForUm

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