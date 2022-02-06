Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в очном формате в середине февраля.

Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на главу MSC Вольфганга Ишингера, пишет Новое время.

В конференции примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Также планируется приезд вице-президента США Камалы, однако пока он формально не подтвержден.

Кроме нее, США на Мюнхенской конференции по безопасности будут представлены госсекретарем Энтони Блинкеном, а также 30 членами Конгресса.

По словам Ишингера, президент России Владимир Путин отказался от приезда в Мюнхен, но не исключается, что он может выступить в видеоформате.

«Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее», — добавил представитель конференции.

В текущем году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 18 по 20 февраля. Вместо обычного числа участников, превышающего 2 тысячи в настоящий момент разрешено не более 600. Все участники конференцию должны быть вакцинированы от коронавируса и будут ежедневно сдавать ПЦР-тест.

В Офисе президента пока не анонсировали участие Зеленского на конференции в Мюнхене.