Почему действующий президент до сих пор не стал официальным кандидатом на пост главы государства?

10 апреля во Франции состоится первый тур президентских выборов, а действующий президент Эммануэль Макрон официально еще не объявил о своем участии в гонке. Но активность, которую он в последние месяцы проявляет на посту президента, не оставляет никакого сомнения, что он не станет легкой добычей своих конкурентов. В эксклюзивном интервью La Voix du Nord Макрон объяснил, что, кроме спада эпидемии, он ждет завершения «пика кризиса» между Москвой и Киевом, чтобы официально заявить о баллотировании в президенты.

ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ МАКРОНА ФРАНЦУЗСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ

Местные эксперты признают, что преимущество этого маневра в том, что он бесспорно выводит действующего президента с его активностью в деэскалации российско-украинского напряжения на роль мирового игрока. Однако многие замечают, что темп урегулирования конфликта остается крайне неопределенным, а соответственно – и долгожданное провозглашение Макроном себя кандидатом на переизбрание главой государства.

Как отмечает канал BFMTV, слова Макрона, что он хочет преодолеть «пик геополитического кризиса», прежде чем официально начать электоральную битву, свидетельствуют о его стремлении подняться над предвыборной схваткой с другими кандидатами. А активность его основных конкурентов, таких как Валери Пекресс, Эрик Земмур или Марин Ле Пен, достигает самых высоких политических градусов, в том числе в критике действующего руководителя государства по многим, прежде всего внутренним вопросам.

Макрон же говорит, что обещал французам "быть президентом до конца", и что сейчас его усилия направлены на деэскалацию "кризиса на украинской границе, который угрожает нашей коллективной безопасности".

Конечно, французские СМИ на фоне предвыборной президентской кампании активно комментируют эту ситуацию. В том числе и такими высказываниями в сторону Макрона, как, мол, он демонстрирует, что «правит миром в мире».

Так, журналист и эксперт по международным отношениям Пьер Хаски для BFMTV анализирует: «Мы понимаем, почему президент пытается использовать эту стратегию. Можно смотреть и с такой стороны: «Я управляю миром и войной в мире, а Валери Пекресс и Эрик Земмур весело проводят встречи». Тем более, что его встреча с российским коллегой попадет на первые полосы всех газет», – говорит он.

Пьер Хаски / Фото: DR

В свою очередь, геополитолог Фредерик Энсель фокусирование президента именно на внешних вызовах, прежде всего на российской угрозе Украине, комментирует так: «Мы бы не поняли, если бы глава самого влиятельного государства в Европейском Союзе и самого сильного члена НАТО на нашем континенте не проявлял бы никакой инициативы по этому поводу».

В то же время французские журналы много внимания уделяют росту напряженности между Россией и западными странами в вопросе Украины, который в последние недели остается на пике. СМИ отмечают, что опасения войны увеличиваются, особенно после отказа Запада принять российские "предложения относительно безопасности" в Европе. Однако Франция намерена "сыграть ключевую роль" в успокоении ситуации. Поэтому тема контактов Эммануэля Макрона и Владимира Путина – как телефонных, так и поездки Макрона в Москву и Киев, – остается центральной.

Однако в контексте именно президентской гонки во Франции эксперты отмечают следующее: если этот внешний геополитический маневр и позволит Макрону занять более сильную позицию по сравнению со своими конкурентами в первом туре выборов, то быстрый темп урегулирования российско-украинского кризиса остается под вопросом. И действительно ли этот кризис может закончиться в ближайшие недели, "позволив" Макрону наконец официально объявить о своем участии в президентских выборах?

Ответы на этот вопрос у экспертов разнятся, как, собственно, и разнятся оценки относительно сроков близкой деэскалации. Так, президент Института прикладной геополитики Александр Негрюс на канале France 24 выразил сомнения, что Россия все-таки начнет вторжение в Украину. "Сегодня Россия может очень много потерять, если она осуществит вторжение в Украину, для нее это будет слишком дорогой операцией", – убежден эксперт.

Геополитолог Фредерик Энсель также придерживается похожего мнения: «Мы уже достигли пика кризиса и, вероятно, в ближайшие дни мы почувствуем деэскалацию», – говорит он.

Между тем такую точку зрения не разделяет Пьер Хаски: "Никто этого не знает, даже министр иностранных дел России. Знает только Владимир Путин. Этот кризис может длиться достаточно долго. Единственное, о чем с уверенностью можно сказать: если атака будет осуществлена, то не ранее 20 февраля. Ведь китайцы попросили россиян оставить информационное пространство для зимних Олимпийских игр в Пекине", – рассуждает эксперт по международным делам.

Но в целом у местных политических наблюдателей не вызывает возражения мнение, что угроза российского военного вторжения в Украину – это возможность для действующего главы государства выделиться среди своих конкурентов в гонке за Елисей.

ШАНСЫ И ПРЕДВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ ГЛАВНЫХ КОНКУРЕНТОВ

По всем опросам, Макрон уверенно занимает первое место в рейтингах, имея на сегодня около 25% симпатий избирателей, и это гарантирует ему прохождение во второй тур. А главными его конкурентами на этих выборах являются правые – как умеренные, так и не очень.

Главный конкурент - Валери Пекресс (партия "Республиканцы") с около 16%. Ее называют наиболее серьезным соперником действующего президента, она дважды была министром, ее избирательная программа во многом похожа на то, что предлагает Макрон. В пользу Пекресс играет ее большой политический и управленческий опыт: уже много лет она является президентом Совета парижского региона Иль-де-Франс, который называют "ядром французского государства".

Валери Пекресс / Фото: POOL - BERTRAND GUAY

Пекресс – консервативный политик, в ее президентской программе главный акцент сделан на усилении правопорядка и ограничении миграции.

Согласно исследованиям общественного мнения, именно у нее наибольшие шансы усложнить путь Макрона во втором туре. Кстати, республиканцами были такие президенты Франции, как Жак Ширак и Николя Саркози.

Другим конкурентом действующего главы государства является участница последних трех президентских гонок, националистка Марин Ле Пен (партия «Национальное объединение»), которая на сегодня имеет около 17% поддержки. Лидер крайне правой партии придерживается популистских взглядов, выступает против членства Франции в НАТО, в ЕС и еврозоне, зато – за сближение с Россией. Ле Пен поддерживает политику президента РФ, считает недопустимым вступление Украины в НАТО, заявляет, что аннексия Крыма "не является незаконной". На президентских выборах 2017 года Ле Пен прошла во второй тур и проиграла Макрону.

Марин Ле Пен / Фото: Nathan Laine/Bloomberg

Третий кандидат-конкурент - еще более "правый", чем Ле Пен, полемист и журналист Эрик Земмур (создал партию "Реконкиста") с около 13%. Выдвижение Земмура в президенты стало главной политической сенсацией этих выборов. Его называют "французским Трампом", и в информационном пространстве Франции он сегодня занимает довольно большое место.

Эрик Земмур / Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

У этого кандидата нет опыта в политике, зато он известен как публицист и порой как провокатор. Земмур выступает против мигрантов, ислама, демографического замещения, феминисток и т. д. Как он сам отмечает – за "спасение Франции", за то, "чтобы французы оставались французами".

У претендентов от левых сил, согласно опросам, на этих выборах нет шансов пройти во второй тур, ни один из них не набирает и 10%.

Социалистическая партия, которая десятилетиями занимала центральное место во французской политике, и из которой вышли президенты Франсуа Миттеран и Франсуа Олланд, после поражения в 2017 году так и не смогла стать мощной силой на выборах 2022-го.

Многие эксперты убеждены, что во втором туре в любом случае победит Макрон. И сегодняшние цифры также свидетельствуют об этом. В частности, Макрон получил бы 56% против Марин Ле Пен, 55,5% против Валери Пекресс и 64,5% против Эрика Земмура.

О миротворческой деятельности Эммануэля Макрона на внешнем фронте в контексте выборов в адрес президента звучит многое. Так, Le Figaro приводит слова неназванного "влиятельного чиновника" о том, что президентский "костюм полководца против Covid обтрепался", поэтому "украинский кризис ко времени".

"И теперь позволяет ему надеть доспехи полководца, на этот раз настоящего, который идет к воротам Европы с угрозой российского военного вторжения в Украину. Чтобы вернуться в электоральную битву, но уже над ней. Избирательная кампания задыхается от усталости французов из-за Covid-кризиса. А геополитический кризис сотрет все", - отмечает анонимный чиновник.

Макрон же в общении с журналистами не устает повторять снова и снова, что сегодня его главный приоритет – это "украинский вопрос", деэскалация напряженности, требовательный диалог с Россией и приложение всех усилий к поиску политических путей выхода из кризиса.

Украинский интерес в этом вопросе также переоценить трудно.