Во Львове в первый день карантина выходного дня полиция заблокировала работу крупнейших рынков.

Как сообщает Zaxid.net, речь идет как минимум о четырех рынках: Шувар, Краковский, Галицкий перекресток, Южный.

Полицейские не перекрывают входы на рынки, но следят за сотрудниками, чтобы они не работали.

Предприниматели не встают за прилавки, они боятся, что их оштрафуют.

С самого утра субботы у львовских рынков дежурят полицейские патрули вместе с участковыми инспекторами.

В пресс-службе полиции отметили, что правоохранители выполняют распоряжение правительства.

Напомним, в ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.