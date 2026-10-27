ЧС-2026 зі спортивної боротьби: Анастасія Алпєєва вийшла у фінал чемпіонату

В Астані (Казахстан) триває чемпіонат світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби.

У перший день турніру з жіночої боротьби у фінал змагань у ваговій категорії до 76 кг вийшла Анастасія Алпєєва, передає Ukrinform.

У вирішальній сутичці 28 жовтня українці протистоятиме Каджал з Індії.

На шляху до фіналу Алпєєва упевнено перемогла суперниць з Білорусі, США та Туреччини.

У поєдинку за 3-тє місце виступить Соломія Винник (65 кг). На "бронзу" такоє претендує Оксана Лівач (50 кг). Олександра Хоменець (57 кг) завершила боротьбу у чвертьфіналі.

Нагороди світової першості 28-30 жовтня також розіграють Марія Єфремова (53 кг), Наталія Клівчутська (55 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Манола Скобельська (68 кг) та Надія Соколовська (72 кг),

Чемпіонат світу триватиме до 1 листопада.