Перший супутник української мережі зв’язку OBRIA запрацював на орбіті

Українська компанія HIMERA та данська GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO - перший випробувальний супутник для майбутньої незалежної української мережі зв’язку, який вже розпочав роботу. Про це йдеться у пресрелізі компанії GomSpace.

«Ми раді співпраці з HIMERA та можливості прискорити реалізацію цієї важливої ​​ініціативи. Наша спільна мета - посилити незалежні можливості зв’язку України, а також підтримати довгострокову безпеку та економічний розвиток країни», - розповів Карстен Драхманн, гендиректор компанії GomSpace.

OBRIA NANO - це перший історичний крок до створення стійкої та суверенної системи супутникового зв’язку для України.

Зазначається, що сам супутник запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18. Наразі триває планове тестування можливостей сузір’я OBRIA.

«Супутник забезпечуватиме технічні випробування, результати яких ляжуть в основу проєктування повноцінної робочої системи, що наблизить OBRIA до статусу національної інфраструктури України», - додали у компанії.

Розвиток власних технологічних спроможностей дозволить Україні диверсифікувати канали зв’язку та зміцнити стратегічну безпеку.

OBRIA NANO працюватиме під управлінням українського оператора та слугуватиме потребам стратегічної безпеки України.

«Для нас цей проєкт - це більше, ніж просто запуск супутника. Це можливість закласти фундамент для незалежної мережі зв’язку в Україні. Ми починаємо з випробування технологій на орбіті, а наша довгострокова мета - створити систему, яка зміцнить стратегічну безпеку країни та зменшить залежність від зовнішніх постачальників послуг зв’язку», - зазначає Міша Рудомінский, співзасновник і гендиректор компанії HIMERA.

У довгостроковій перспективі ініціатива передбачає розгортання супутникової мережі, яка забезпечить покриття зв’язком усієї території України та доповнить можливості європейських супутникових мереж.

Це створить основу для незалежної української системи супутникового зв’язку, що працюватиме в інтересах стратегічної безпеки держави.

Важливим наступним кроком стане локалізація виробництва супутників і наземних терміналів зв’язку в Україні.

Як повідомляв ForUA, Міноборони України, фінська компанія ICEYE - світовий лідер у галузі супутникового спостереження - та телекомунікаційний гігант Nokia підписали Меморандум про наміри.