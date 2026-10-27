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Війна

Удари РФ по енергетиці ООН кваліфікувала як військовий злочин

Удари РФ по енергетиці ООН кваліфікувала як військовий злочин

Російська влада вчинила злочини проти людяності, систематично атакуючи енергетичну інфраструктуру України.

Такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні.

Зібрані докази свідчать, що удари були частиною державної політики, спрямованої на позбавлення цивільних електрики та інших життєво необхідних послуг і заподіяння страждань.

Комісія дослідила наслідки атак із осені 2022 року, приділивши особливу увагу зимі 2025-2026 років. Частота, інтенсивність і географія ударів із часом зростали.

Минулої зими, коли температура опускалася до -21 градуса, мільйони людей залишалися надовго без опалення, електрики, води та газу. Особливо постраждали літні люди й люди з обмеженою мобільністю.

Російські командири усвідомлювали життєву необхідність об'єктів теплопостачання для цивільних. Умисні атаки на цивільні об'єкти вона також кваліфікувала як воєнні злочини.

Фото: ror.gov.ua

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаенергетикаОН
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