Удари РФ по енергетиці ООН кваліфікувала як військовий злочин

Російська влада вчинила злочини проти людяності, систематично атакуючи енергетичну інфраструктуру України.

Такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні.

Зібрані докази свідчать, що удари були частиною державної політики, спрямованої на позбавлення цивільних електрики та інших життєво необхідних послуг і заподіяння страждань.

Комісія дослідила наслідки атак із осені 2022 року, приділивши особливу увагу зимі 2025-2026 років. Частота, інтенсивність і географія ударів із часом зростали.

Минулої зими, коли температура опускалася до -21 градуса, мільйони людей залишалися надовго без опалення, електрики, води та газу. Особливо постраждали літні люди й люди з обмеженою мобільністю.

Російські командири усвідомлювали життєву необхідність об'єктів теплопостачання для цивільних. Умисні атаки на цивільні об'єкти вона також кваліфікувала як воєнні злочини.

Фото: ror.gov.ua