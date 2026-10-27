Двох адвокатів підозрюють у вимаганні 150 тис. євро з виробника дронів

Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрили шахрайську схему одержання грошей від представників оборонних підприємств, повідомляє СБУ.

«За результатами комплексних заходів у Києві затримано двох адвокатів, які вимагали 150 тисяч доларів з керівника компанії, що виробляє безпілотні системи для української армії. За ці гроші юристи обіцяли підприємцю «закрити» кримінальне провадження, яке нібито розпочато щодо виробника», - ідеться у повідомленні.

Як наголосили в СБУ, «насправді жодного розслідування стосовно бізнесмена не проводилось, а фейкову історію про слідчо-оперативні дії адвокати вигадали, щоб залякати його та виманити у нього гроші. У разі відмови платити адвокати погрожували потерпілому обшуками та іншими процесуальними заходами з перспективою одержання тюремного строку».

Співробітники СБУ затримали адвокатів під час передачі всієї суми.

«Крім цього, встановлено, що перед цим обидва юристи обманом одержали від підприємця ще 55 тисяч євро. В обмін на гроші фігуранти пропонували підприємцю своє сприяння у начебто продовженні бронювання для працівників його компанії як критично важливої», - поінформували в СБУ.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли ЗМІ, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за працівника Національного антикорупційного бюро і за гроші обіцяв підприємцю «вирішити» проблеми з податковими перевірками.