Демократи у Конгресі хочуть розслідувати зв'язки Трампа з Епштейном

Демократи в Юридичному комітеті американської Палати представників закликали призначити спецпрокурора, щоб розслідувати ймовірні зв'язки президента Дональда Трампа із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

У звіті від 26 жовтня група демократів стверджує, що п'ять жінок безпосередньо звинуватили Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві над ними в компанії Епштейна або за його безпосередньої фізичної присутності, повідомляєThe Hill.

Демократи стверджують, що генеральний прокурор США Тодд Бланш приховує додаткові докази, які безпосередньо вказують на причетність Трампа.

"Вирішивши захистити президента за будь-яку ціну, саме Міністерство юстиції тепер очолює приховування операції Епштейна з торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації", – акцентували вони.

Демократи заявили, що потрібен спеціальний прокурор для розслідування не лише зв’язків Трампа з Епштейном, а й усіх співучасників Епштейна, а також для притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності.

"Дональд Трамп стверджує, що знав Джеффрі Епштейна "так само, як його знали всі в Палм-Біч". Це не зовсім так. Докази, що стосуються 11 жінок, розповідають зовсім іншу і набагато більш звинувачувальну історію про їхні стосунки та зловживання щодо молодих жінок і дівчат, які відбувалися в їхній мережі", – зазначив член Комітету з питань правосуддя Палати представників Джеймі Раскін.

Представниця Білого дому Лорен Біс заявила, що жодне з цих звинувачень у звіті не відповідає дійсності.

"Цей "звіт" – не більше ніж відчайдушна спроба збожеволілих демократів відвернути увагу американців від стрімкого підйому республіканців, зумовленого історичними досягненнями президента Трампа. Президент вигнав Джеффрі Епштейна зі свого клубу в Мар-а-Лаго, бо той був огидним типом, і його повністю виправдали у всьому, що стосується Епштейна", – додала вона.

Фото: House Oversight Committee Democrats.