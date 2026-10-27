На будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро, Київ виділить мільярд гривень – Кличко

З огляду на обстріли критичної інфраструктури в столиці напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостів через річку Дніпро. Про це написав київський міський голова Віталій Кличко в Телеграмі за підсумками засідання Ради оборони Києва.

"Розглянули на Раді оборони питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які ворог посилює. Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро", - написав Кличко.

Він зазначив, що з цього питання заслухали пропозиції військових.

За його словами, під час засідання розглянули питання реалізації проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та під’їзних шляхів до них.

"Місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація. Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти — 1 млрд грн на цей проєкт", - написав міський голова.

Крім того, під час засідання обговорили питання утримання, будівництва та облаштування укриттів у столиці, зокрема, встановлення мобільних укриттів.