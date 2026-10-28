В Україні 28 жовтня прогнозують дощ, температура - від 3° до 17°

В Україні у середу, 28 жовтня, буде хмарно з проясненнями, очікуються невеликі дощі, вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті та південних областях до 17°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"В Україні, крім східних, вночі і більшості західних областей, невеликі, на півдні країни місцями помірні дощі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; на Закарпатті та на півдні країни вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.

У Києві та області 28 жовтня прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°; на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.