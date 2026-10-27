Нова вакцина проти раку показала вражаючі результати

Персоналізована мРНК-вакцина проти раку, яку розробляють Moderna та Merck, показала позитивні результати третьої фази клінічних випробувань. У поєднанні з імунотерапією вона знизила відносний ризик повернення меланоми або смерті на 42% порівняно з лікуванням без вакцини.

Препарат під назвою intismeran autogene, також відомий як V940 або mRNA-4157, створюють індивідуально для кожного пацієнта. Він призначений для людей із меланомою високого ризику, яким хірургічним шляхом уже видалили пухлину. Мета терапії — допомогти імунній системі розпізнавати ракові клітини та зменшити ймовірність повернення хвороби, повідомляє ScienceAlert.

Для створення вакцини дослідники аналізують генетичні особливості пухлини й визначають характерні для неї мутації. На основі цих даних розробляють мРНК-препарат, який навчає імунну систему розпізнавати специфічні ознаки пухлини.

У третій фазі дослідження INTerpath-001 взяли участь 1137 пацієнтів. Одній групі призначали персоналізовану вакцину разом із препаратом пембролізумаб, відомим під торговою назвою Keytruda. Інша група отримувала пембролізумаб і плацебо.

Після медіанного періоду спостереження у 24,6 місяця вчені зафіксували зниження відносного ризику рецидиву меланоми або смерті на 42% у групі комбінованого лікування. Ризик віддаленого метастазування або смерті зменшився на 38%.

Через два роки без рецидиву залишалися 82,2% пацієнтів, які отримували вакцину разом з імунотерапією. У групі, що лікувалася лише пембролізумабом, цей показник становив 70%.

Водночас результати не означають, що вакцина гарантує одужання. Йдеться про зниження відносного ризику, а не про те, що препарат забезпечує захист від повернення хвороби кожному пацієнту.

За даними розробників, профіль безпеки комбінованої терапії загалом відповідав попереднім дослідженням. Однак побічні реакції спостерігали в обох групах, а дослідження продовжують, зокрема для оцінювання впливу лікування на загальну виживаність.

Результати випробувань стали важливим кроком у розвитку персоналізованої онкології. Проте вакцина ще потребує проходження регуляторних процедур, перш ніж її зможуть широко застосовувати в клінічній практиці. Крім того, отримані результати стосуються саме меланоми високого ризику після хірургічного видалення пухлини, а не всіх видів раку.

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