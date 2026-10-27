ЗСУ взяли в полон понад 30 російських військових під час операції на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку триває операція українських військових «Велес», під час якої, за словами президента Володимира Зеленського, знищили понад 100 російських військових, а ще більш як 30 взяли в полон. Українські сили також просунулися під землею на понад 15 кілометрів.

Про це Зеленський повідомив 27 жовтня у своїх соцмережах після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболєнського та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

Президент назвав операцію важливою та повідомив про її перші результати.

За словами Зеленського, російські війська намагалися використовувати підземні газові комунікації для просування через українські позиції та проведення штурмів. Українські військові, за його твердженням, удосконалили цю тактику й зробили її технологічнішою.

22 жовтня командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський повідомив, що бійці 2-го корпусу Нацгвардії витіснили російських штурмовиків із підземного газопроводу на північ від Куп’янська Харківської області.

Згодом 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» заявив про встановлення контролю над ділянкою підземного газогону на північ від міста. За даними полку, російські військові використовували його, щоб проникати в тил українських сил.