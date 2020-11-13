Заместитель министра МИД Евгений Енин заявил, что украинских следователей не допустили к допросу подозреваемых в сбивании украинского самолета Boeing 737 в Иране. Об этом он сообщил в эфире канала «Украина 24», передает 112 Украина.

По словам заместителя министра, Иран также не предоставил Украине обещанных документов, касающихся расследования.

«Мы никоим образом не променяем правду на деньги. Мы достаточно неплохо последний раз говорили об увеличении прозрачности между нашими органами досудебного расследования, но сегодня мы так и не дождались от Ирана ни одного документа, ни одной информации, которую нам было обещано передать в течение короткого времени. Поэтому мы продолжаем настаивать на выполнении договоренностей, после чего можно будет говорить о продолжении переговорного процесса», — сказал Енин.

По его словам, украинская сторона неоднократно говорила о том, что размер компенсации, которая будет обсуждаться с Ираном, в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона пожелает сотрудничать с украинскими коллегами. Речь идет о выяснении обстоятельств трагедии, разработке механизмов, которые обезопасят всех от повторения аналогичных инцидентов в дальнейшем, извинениях. Только потом будет решаться вопрос компенсации.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.