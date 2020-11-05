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Мэр Харькова Геннадий Кернес, который только переизбрался на эту должность, должен вернуться в город до 20 декабря, заверил первый заместитель мэра Игорь Терехов. Об этом Терехов заявил на брифинге 5 ноября, сообщает hromadske.

«Что касается Геннадия Адольфовича Кернеса, мы должны провести сессию до 20 декабря (чтобы новый-старый мэр вступил в должность — ред.). Так говорят нам все юридически регламентированы документы. До 20 декабря Геннадий Адольфович будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем, и их быть не может», — сказал заместитель главы Харькова.

Терехов заверил, что Кернес на этой первой сессии выполнит все предусмотренные законом процедуры.

«Уже коронавируса у человека нет. Уже есть проблематика с легкими, постепенно выводится. И только врачи ему, а это не будет очень долго, позволят, он вернется в город Харьков. Сегодня его состояние и динамика очень положительные. Я вам скажу больше: я разговаривал с Геннадием Адольфовичем по телефону. По выборам мы говорили, по итогам выборов», — рассказал вице-мэр.

Напомним,  Кернес официально признан харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы  25 октября.

Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. 

2 октября Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус.
ForUm

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