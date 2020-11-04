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Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы  25 октября.

Соответствующее постановление приняла сегодня, 4 ноября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия, сообщила пресс-служба горсовета.

«Согласно протоколу о результатах выборов, в голосовании приняли участие 323 218 избирателей, которые наибольшее количество голосов отдали за Геннадия Кернеса - 195 044 (60,34%)», - отметила председатель комиссии Ольга Мозговая.

Таким образом, горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.
ForUm

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