Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы 25 октября.
Соответствующее постановление приняла сегодня, 4 ноября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия, сообщила пресс-служба горсовета.
«Согласно протоколу о результатах выборов, в голосовании приняли участие 323 218 избирателей, которые наибольшее количество голосов отдали за Геннадия Кернеса - 195 044 (60,34%)», - отметила председатель комиссии Ольга Мозговая.
Таким образом, горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.
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