Мэр Харькова Геннадий Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Об этом в Telegram сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.
«Новости хорошие. Сегодня он (Кернес. – Ред.) получил отрицательный тест на COVID-19», - написал он.
Как ранее сообщал ForUm, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.
В ночь на 17 сентября Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине.
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