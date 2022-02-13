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Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила в воскресенье, что из-за обострения ситуации на российско-украинской границе временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Она также заявила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции сказал, что ситуация "достигла очень опасной стадии". В то же время он обвинил Китай в том, что тот не реагирует на действия России.

"Китайское правительство с удовольствием критикует Австралию (...), оно, однако, сохраняет пугающее молчание по поводу скопления российских войск на украинской границе", - заявил Моррисон.
ForUm

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