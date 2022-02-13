Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн объявила в воскресенье, что из-за обострения ситуации на российско-украинской границе временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Она также заявила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции сказал, что ситуация "достигла очень опасной стадии". В то же время он обвинил Китай в том, что тот не реагирует на действия России.
"Китайское правительство с удовольствием критикует Австралию (...), оно, однако, сохраняет пугающее молчание по поводу скопления российских войск на украинской границе", - заявил Моррисон.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время