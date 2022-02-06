В Германии в очередной раз заявляют, что не намерены поставлять оружие для нашей страны. Мол, не хотят способствовать обострению ситуации.

В прошлом такая четкая позиция Германии была такой же. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, передает 24 канал.

"Мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшему обострению. В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров в рамках Совета Россия – НАТО и нормандского формата", – сказала Ламбрехт.

Министр также подчеркнула, что теперь основная задача – это деэскалация. Ведь Германия выступает за мирное разрешение конфликта.

Прокомментировала Кристина Ламбрехт и перспективу вступления Украины в НАТО.

По ее словам, этого вопроса пока "нет на повестке дня". В то же время она отметила, что подавать заявку на вступление в НАТО – это "суверенное решение Украины".

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что правительство Украины просит Германию прекратить блокировать поставку оружия третьими странами.

«Мы просили у правительства Германии прекратить блокировать поставку оружия другими странами. Например, просьбу правительства Эстонии поставить в Украину оружие производства еще ГДР», - сказал он, добавив, что Германия отказывает.