также в разделеОбщество
Соратники Навального нашли «отравленную» бутылку в его номере 4
В Украине узаконили дистанционную торговлю лекарствами 8
Хасиды продолжают находиться возле пункта пропуска «Новые Яриловичи» 9
Отчисленным студентам из Беларуси обещают помочь с поступлением в Украине 19
Переселенцев освободили от туристического сбора 24
Степанов сообщил, как на местных выборах будут голосовать больные COVID-19 19
В Украине – новый антирекорд: 3584 новых случая COVID-19 18
В ТКГ констатировали соблюдение перемирия на Донбассе 26
16 сентября. Картина дня 52
Разумков: Некоторые нардепы ездят в Раду на общественном транспорте 17
Фигурант дела Гандзюк Павловский признал свою вину 22
Телеведущая Алла Мазур, победившая рак, показала свой новый образ 86
В водительские права добавят отметки о группе крови и согласии на трансплантацию 13
Кабмин определил дату очередной индексации пенсий 93
С начала пандемии в Украине трудоустроили более 300 тысяч человек 26
В РФ фигурантов по делу дела Хизб ут-Тахрир приговорили к длительным срокам 18
Филарет выздоровел от коронавируса 15
Кабмин утвердил безвиз с Гренадой 10

В ночь на 17 сентября городского голову Харькова Геннадия Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании», – написал он

Ранее СМИ сообщили, что вечером 16 сентября самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

Как ранее сообщал ForUm, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8191 грн.
39
Теги