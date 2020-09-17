В ночь на 17 сентября городского голову Харькова Геннадия Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. Об этом в Telegram сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании», – написал он

Ранее СМИ сообщили, что вечером 16 сентября самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

Как ранее сообщал ForUm, харьковский городской голова Геннадий Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.