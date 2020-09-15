Харьковский городской голова Геннадий Кернес находится на лечении в Городской клинической многопрофильной больнице № 17 с диагнозом COVID-19, сообщила пресс-служба горсовета.

По словам директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко, у Кернеса двустороннее воспаление легких. Харьковский городской голова находится в сознании, а не в коме, и у него нет отека мозга.



Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса оценивается как у ковидних больных – стабильно тяжелое. При этом мэр не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и вопрос о его лечении за границей не рассматривается. Городского голову лечат харьковские специалисты.



Директор департамента отметил, что он вчера лично общался с городским головой, и мэр попросил опровергнуть недостоверную информацию, которая распространилась в сети.



«Вечером после фейка, который был распространен одним из телеграмм-каналов, который связывают с политическими противниками Кернеса, я был вызван в 17-ю больницу, где он находится, и общался с Геннадием Адольфовичем, который очень много и громко смеялся над тем, что было распространено в Интернете. Он попросил меня лично встретиться с вами, чтобы опровергнуть все эти фейки. Он все читает, видит, все это вызывает у него саркастическую улыбку», - рассказал директор департамента.

Он сообщил, что люди, которые контактировали с мэром, проходят тестирование. Обязанности Кернеса сейчас исполняет секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

