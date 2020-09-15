также в разделеОбщество
В «Борисполе» задержали разыскиваемого Интерполом грузина
Зеленский хочет, чтобы в Вене появилась площадь Украины 9
Фокин не помнит, когда именно его познакомили с Ермаком 8
Украина попросила Беларусь не пропускать собравшихся на границе хасидов 31
В украинской делегации ТКГ появится должность спикера 13
Розембаум: Берлинская встреча показала, что Киев не хочет мира 52
МИД: Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после его деоккупации 47
ГПСУ ожидает прибытия на украинско-белорусскую границу нескольких тысяч хасидов 18
Глава Николаевской ОГА заразился COVID-19 12
Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха 45
ОГТСУ: Разгерметизация газопровода на Киевщине не влияет на транзит газа в ЕС 15
В Украине зафиксировано 2905 новых случаев COVID-19 29
В Украину из Беларуси пытаются попасть полторы тысячи хасидов 29
Резников: На нормандской встрече обсуждали посещение «серой зоны» возле Шумов 50
14 сентября. Картина дня 16
Гармаш: Ситуация в Шумах сыграла на руку Украине 53
В НАК Украины дали прогноз по развитию пандемии COVID-19 28
Экс-нардепа Юрия Березу избили из-за четырех гусей 43

Харьковский городской голова Геннадий Кернес находится на лечении в Городской клинической многопрофильной больнице № 17 с диагнозом COVID-19, сообщила пресс-служба горсовета.

По словам директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко, у Кернеса двустороннее воспаление легких. Харьковский городской голова находится в сознании, а не в коме, и у него нет отека мозга.

Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса оценивается как у ковидних больных – стабильно тяжелое. При этом мэр не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и вопрос о его лечении за границей не рассматривается. Городского голову лечат харьковские специалисты.

Директор департамента отметил, что он вчера лично общался с городским головой, и мэр попросил опровергнуть недостоверную информацию, которая распространилась в сети.

«Вечером после фейка, который был распространен одним из телеграмм-каналов, который связывают с политическими противниками Кернеса, я был вызван в 17-ю больницу, где он находится, и общался с Геннадием Адольфовичем, который очень много и громко смеялся над тем, что было распространено в Интернете. Он попросил меня лично встретиться с вами, чтобы опровергнуть все эти фейки. Он все читает, видит, все это вызывает у него саркастическую улыбку», - рассказал директор департамента.

Он сообщил, что люди, которые контактировали с мэром, проходят тестирование. Обязанности Кернеса сейчас исполняет секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги