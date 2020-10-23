Родным жертв сбитого украинского самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года Иран выплатит компенсации, но процесс может длиться до двух лет.

Заместитель главы МИД Евгений Енин прогнозирует, что в международных судах это может затянуться как минимум до 5 лет, передает УНИАН.

Переговоры с Ираном, с которых украинская делегация вернулась, Евгений Енин назвал тяжелыми. Дипломатам удалось договориться о компенсации от Ирана. Их размер не обсуждали. Новый раунд переговоров состоится в Киеве в конце ноября.

«Иранская сторона согласилась предоставить одинаковую компенсацию жертвам их родных независимо от их гражданства. Уже во время следующего раунда рассчитываем иметь больше деталей», — рассказал Енин.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.