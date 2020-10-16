В ближайшее время официально представят общественную организацию, которая будет заниматься «всенародным опросом Зеленского».

Об этом в эфире Громадського радіо заявила народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, президент давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов «всенародного опроса». А проводить опрос будет общественная организация.

«Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», - говорит Кравчук.

Также она добавила, что финансировать опрос будут меценаты, средствами «украинского происхождения».

«Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят ли уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте.

Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект», - подытожила нардепка.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

Зеленский заявил, что во время опроса первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Второй вопрос, по словам президента, будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

16 октября Зеленский объявил все вопросы общенационального опроса 25 октября.