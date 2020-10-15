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В одной из квартир дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где летом произошел взрыв, спасатели нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

«Вчера, 14 октября, примерно в 14:00, во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир найдено нелегальное огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъято пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство. Изъятое оружие, боеприпасы и емкости передали в полицию для проведения следственных действий. Владельца квартиры задержали.

Напомним, 13 октября спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» начали поиск и возвращение личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, поврежденного в результате взрыва в июне.

Напомним, 21 июня в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.
ForUm

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