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В поселке Печенеги по улице Независимости произошел взрыв банкомата, сообщила пресс-служба полиции Харьковщины.

В ходе осмотра происшествия специалисты Управления взрывотехнической службы областного главка полиции установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы.

Следователи Чугуевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
ForUm

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