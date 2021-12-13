Выпускник православной гимназии, расположенной рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова в Московской области России, привел в действие взрывное устройство на территории учреждения, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и привел в действие СВУ, сообщает Интерфакс.

По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток

В полиции сообщили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, вызвана скорая помощь.

Информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются.

По последним данным источников, в результате взрыва пострадали семь детей. Сам взорвавший бомбу подросток также госпитализирован, медикам удалось его реанимировать.

Устроивший взрыв подросток был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители. «По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», - сказал источник. По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался буллингу.