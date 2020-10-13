Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» начали поиск и возвращение личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, поврежденного в результате взрыва в июне. Перед этим дом укрепили. Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА.

Спасатели поднимаются по лестнице в квартиры, собирают вещи и имущество и выкладывают через окно в специальную люльку, которую поднимает и опускает кран. Из соображений безопасности в квартиры заходят только спасатели. Жители квартир находятся возле дома и предоставляют спасателям информацию об имуществе и ценных вещах, которые необходимо забрать.

После возвращения имущества начнется демонтаж аварийного подъезда.

Работы по укреплению аварийного подъезда на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 начались в субботу, 10 октября. В провалах установили специальные конструкции. Это не допустит обвала при демонтаже подъезда.

Напомним, 21 июня в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.