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Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации в Москву в пятницу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», - сказала Захарова.

Накануне, 8 октября, в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.

Азербайджан заявил, что вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе при условии, что Армения предоставит график вывода своих военнослужащих с оккупированных территорий.
ForUm

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