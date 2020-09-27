Североатлантический альянс глубоко обеспокоен сообщениями об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией. Сторонам конфликта нужно незамедлительно остановить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданских.

Об этом говорится в официальном заявлении НАТО.

НАТО призывает Баку и Ереван возобновить переговоры о мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

«У этого конфликта нет военного решения. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ», - подчеркнули в Альянсе.

Напомним, утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.

В свою очередь в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска приступили к контрнаступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.