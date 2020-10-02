Министерство обороны Армении прокомментировало заявления лидеров стран Минской группы по конфликту в Нагорном Карабахе и приветствовало реакцию на события.

«Мы приветствуем тот факт, что сопредседатели Минской группы на уровне своих лидеров отреагировали на применение силы в Нагорном Карабахе конфликтной зоны путем строгого осуждения», - говорится в заявлении, передает Радио Свобода.

Армения осудила «агрессивные совместные действия» Азербайджана и Турции, обвинив Анкару во вмешательстве в события в регионе.

«Армения остается преданной мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта. Хотя эта агрессия по Нагорному Карабаху и в дальнейшем будет получать наш мощный и решительный ответ, мы готовы привлечь сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы возобновить режим прекращения огня на основе договоренностей 1994-1995 годов», - утверждают в оборонном ведомстве.

Министерство обороны Азербайджана пока не комментировало это заявление.

1 октября президенты США, России и Франции обнародовали совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе – международно признанной территории Азербайджана, которая более трех десятилетий контролируется армянскими силами.

Активная фаза давнего конфликта между Азербайджаном и Арменией началась 27 сентября. За несколько дней погибли, по разным данным, десятки или сотни людей. Стороны заявляют о потерях среди гражданских и обвиняют друг друга в применении тяжелых видов вооружения и наемников.

В 1988 году в Нагорном Карабахе (тогда - Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджанской ССР) состоялись митинги местного армянского населения, которое стремилось присоединения к тогдашней Армянской ССР. Баку не согласился с этим.

В 1992-1994 годах стороны вели масштабные боевые действия. В это время Азербайджан потерял контроль над территорией Карабаха и прилегающих к нему районов, всего около 20% территории страны. Тогда регион покинули почти все азербайджанцы и десятки тысяч беженцев других национальностей.