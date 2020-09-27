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Министерство иностранных дел Армении сообщило, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.

В заявлении армянского МИД говорится, что ракетные удары нацелены «на мирные населенные пункты», включая Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Ереван возложил «всю ответственность за последствия агрессии» на Азербайджан.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что Азербайджан начал нападение в направлении Карабаха.

«Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщаться и сообщаться по мере необходимости», — отметил он.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, с азербайджанской стороны были сбиты два вертолета и три беспилотных летательных аппарата, а также подбиты три танка.

«Атаки азербайджанских войск отброшены по нескольким направлениям. Противник понес человеческие потери и потери техники, в частности, три танка. Бои продолжаются», — сообщила Степанян.
ForUm

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