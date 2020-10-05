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Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе при условии, что Армения предоставит график вывода своих военнослужащих с оккупированных территорий, передает Укринформ.

Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих азербайджанских территорий. Он также заявил, что Азербайджан не прекратит военных действий, пока этого не произойдет.

«У Азербайджана есть одно условие - это освобождение своих территорий», - сказал Алиев, подчеркнув, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана. «Мы должны вернуться и вернемся», - добавил он.

Напомним, наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. 

Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта.
ForUm

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