Германия и Франция предлагают ЕС ввести санкции против 9 российских государственных чиновников в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Детали санкционного решения стали известны газете Le Monde от источников, знакомых с переговорами в ЕС, сообщает «Европейская правда».

Эти 9 граждан или члены администрации Путина, или высокопоставленные представители сектора государственной безопасности.

Европейские чиновники, как сообщается, также рассматривают возможность введения санкций против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий. Считается, что там были разработаны первые ядовитые вещества из группы «Новичок».

Этим лицам будет запрещен въезд на территорию ЕС, а любые активы, которыми они обладают в Европейском Союзе, будут заморожены.

Санкционный список главы МИД Евросоюза обсудят на заседании в Брюсселе 12 октября.

Ожидается, что лидеры ЕС официально отреагируют на отравление Навального на своем следующем саммите 15 октября.

7 октября Франция и Германия подтвердили, что внесут своим европейским партнерам предложение о дополнительных санкциях в деле Навального.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы «Новичок».