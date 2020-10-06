Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен химический нервно-паралитическим ядом группы «Новичок». Об этом организация сообщила во вторник, 6 октября, передает DW.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), результаты, полученные в референтных лабораториях по заказу ОЗХО, совпадают с данными спецлабораторий в Германии, Швеции и Франции.

Получив от ОЗХО результат экспертизы, правительство ФРГ заявило, что любое применение химического оружия является серьезным действием, которое не может оставаться без последствий. Берлин вновь призвал Россию расследовать обстоятельства отравления Навального.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.