Президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Загородний.

По состоянию на 9:00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы.

Делегация Украины в ОБСЕ привела доказательства того, что причиной пожара возле н.п. Попасная на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков российских оккупационных войск.

Украина и Великобритания в четверг подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Служба безопасности Украины пресекла попытку создания в нашем государстве ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств.

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения на 800 тыс. грн в декларации начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Шевченковский районный суд Киева отстранил от участия в рассмотрении производства Юрия Михайленко - одного из основных присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Сегодня, 8 октября, в результате совместной операции правоохранительных органов в Виннице задержали руководителя одного из государственных предприятий на попытке дать взятку председателю областной государственной администрации

Заместители председателя Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику «единого голоса», что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами. Об этом сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно принципам управления Национальным банком, разработанным в консультациях со специалистами Международного валютного фонда, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района.

По состоянию на утро 8 октября в Украине зафиксировано 244 734 случая COVID-19, за последние сутки – 5397.

По состоянию на утро 8 октября в украинских больницах с COVID-19 находится более 20 тысяч пациентов, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов заявил, что Украина сейчас не может пойти по пути некоторых европейских стран и Израиля и снова ввести жесткий карантин (локдаун).

Для недопущения провокаций и обеспечения правопорядка во время массовых акций по случаю Дня защитника Украины и 78-й годовщины создания УПА будут использоваться, в том числе, превентивные полицейские меры.

Европарламент признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС, что позволит Украине экспортировать семена в страны Евросоюза.

В Николаеве следователи расследуют обстоятельства поджога автомобиля местного активиста.