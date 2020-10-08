Президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Загородний, сообщает пресс-служба учреждения.

«Путем тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины двумя третями голосов избран академик Анатолий Глебович Загородний», - говорится в сообщении.

Анатолий Загородний родился 29 января 1951 года. Академик (с 6 мая 2006 г.) и вице-президент (с 2011 г.) Национальной академии наук Украины, директор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины (с 2002 г.), доктор физико-математических наук (1990), профессор (1998). Имеет звание заслуженного деятеля науки и техники Украины (2012). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2005).

Научные работы Загороднего посвящены проблемам теоретической и математической физики, физики кинетических явлений, теории плазмы, статистической физики.

На пост президента НАН также претендовали академики Владислав Гончарук, Сергей Комиссаренко, Владимир Семиноженко.

Выборы президента Национальной академии наук и новый состав президиума НАН были запланированы на 13-17 апреля 2020 года, однако перенесены в связи с распространением COVID-19.

7 сентября на заседании президиума НАН было принято решение о проведении выборов 7-9 октября.