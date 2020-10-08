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Служба безопасности Украины пресекла попытку создания в нашем государстве ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств.

Как сообщил пресс-центр ведомства, оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов. Свою противоправную деятельность иностранцы осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.

Они также подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призвали граждан к совершению особо тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов. Для распространения этого видео представители группировки привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.

Установлено, что иностранцы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который представители группировки планировали использовать в противоправной деятельности.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задокументировали все попытки международных экстремистов создать свой «филиал» в нашей стране.

Службой безопасности Украины на основании положений Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» вынесено решение о принудительном возвращении вербовщиков в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком три года.
ForUm

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