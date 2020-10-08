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Европарламент признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС, что позволит Украине экспортировать семена в страны Евросоюза.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Украинские семена получили доступ на рынок ЕС. Речь идет не о семках, а семенах, из которых растут те самые миллионы тонн урожаев. За соответствующее решение вчера проголосовал Европарламент», - написал он в Facebook.

По словам Качки, это было ключевое голосование в процедуре.

«Для сельского хозяйства это увеличение производства растительного продукции с добавленной стоимостью. И увеличение в Украине производства нужных нашим аграриям inputs. На самом деле это путь к консолидации растениеводства в Украине», - подчеркнул торгпред.

«Семена – домен глобальных корпораций. А значит, они делают ставку на Украину и это хорошая новость для нашей экономики в целом», - добавил Качка.

Он подчеркнул, что это решение – пример того, что выполнение Соглашения об ассоциации – это не только украинские обязательства: «ЕС то же должен делать свою часть работу. Тогда когда обе стороны делают шаги навстречу друг другу - это и есть настоящая евроинтеграция».
ForUm

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