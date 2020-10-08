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Сегодня, 8 октября, в результате совместной операции правоохранительных органов в Виннице задержали руководителя одного из государственных предприятий на попытке дать взятку председателю областной государственной администрации, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, действуя в интересах посторонних лиц, чиновник пытался «убедить» главу области изменить целевое назначение бюджетных средств. Вместо этого он обещал «благодарность» в 4,2 миллиона гривен.

Задержали чиновника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче первой части неправомерной выгоды в размере 200 тыс. гривен.

Производство начато по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Разоблачение чиновника проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины совместно с сотрудниками УСБУ в Винницкой области, детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП.
ForUm

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